NBA Playoff 2025 i risultati della notte 17 maggio | New York festeggia è in finale a Est

Nella notte del 17 maggio 2025, i New York Knicks trionfano con un clamoroso 119-81 sui Boston Celtics in gara-6, conquistando la semifinale di Eastern Conference per 4-2. La vittoria apre le porte della finale a Est contro gli Indiana Pacers, accendendo l'entusiasmo e le speranze di una Grande Mela pronta a sognare in grande.

Semplicemente roboante: solo così si può definire il 119-81 che vede i New York Knicks superare i Boston Celtics in gara-6 della semifinale di Eastern Conference, vincere la serie per 4-2, garantirsi la finale a Est con gli Indiana Pacers e far sognare la Grande Mela. Da queste parti le NBA Finals mancano dai tempi di Patrick Ewing, ma i sogni questa volta sono tornati a essere legittimi. Per la cronaca, la partita non c’è fondamentalmente quasi mai. Dopo il 26-20 del primo quarto i Knicks scappano via senza troppi complimenti, e lo fanno con 23 punti di OG Anunoby e Jalen Brunson, 22 di Mikal Bridges, 21 con 12 ribalzi di Karl-Anthony Towns e la tripla doppia di Josh Hart da 10 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. E i Celtics? Falcidiati dai guai fisici, fanno quel che possono, ma è dura: al di là dei 20 punti di Jaylen Brown si vede poco. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA Playoff 2025, i risultati della notte (17 maggio): New York festeggia, è in finale a Est

