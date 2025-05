Natan Girma e la rinascita | gol e assist per la salvezza

Natan Girma torna in scena con la stagione 2, episodio 38: "Pensavano che fossi morto". Con una video compilation sui social, il talento svizzero mostra gol e assist fondamentali per la salvezza, dimostrando che la sua rinascita è completa. Pronto a stupire, il protagonista rivela il suo potenziale in un’annata straordinaria.

Stagione 2, episodio 38: pensavano che fossi morto. Sintetico ma diretto. Con questa didascalia, come se la stagione sportiva fosse una serie televisiva, Natan Girma ha pubblicato sui social una video compilation di tutte le grandi giocate e i gol della sua annata. Lo svizzero, in effetti, era un po’ uscito dai radar, o meglio: dopo il pesante infortunio di un anno fa non era mai riuscito a entrare in pista a pieno regime, con pochissimi sprazzi di classe e tanti errori. Nelle ultime quattro giornate è cambiato il mondo: sontuosi gol e assist nel derby di Modena, doppietta a Castellammare nella gara della salvezza matematica, e timbro nell’ultimo turno di Brescia, oltre a diverse giocate e a un atteggiamento decisamente positivo. Alla fine un paradosso: ha chiuso la stagione con 5 reti, proprio come l’anno scorso quando fu protagonista assoluto nello scacchiere di Nesta. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Natan Girma e la rinascita: gol e assist per la salvezza

