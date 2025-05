Nasce un nuovo festival e La musica ribolle | Diamo un palco alle band degli studenti

Nasce un nuovo festival e riparte dagli studenti delle scuole superiori: “ La musica ribolle ” è il titolo dell’evento che oggi e domani - dalle 19 alle 22 - prenderĂ vita alla Casa degli Artisti. "L’idea fondante è fornire la possibilitĂ di esibirsi gratuitamente, sul palcoscenico di Casa degli artisti, a chi, fra le alunne e gli alunni delle scuole interne o limitrofe al Municipio 1, produca o esegua musica oppure scriva testi che siano accompagnati da commento musicale (i cosiddetti reading). Tale idea nasce dalla consapevolezza e dall’esperienza che in ogni contesto scolastico ci siano sempre studenti che ascoltano, producono, suonano musica e alunni che scrivono testi spesso abbandonati nei cassetti o in qualche file periferico", spiegano gli organizzatori dell’evento, coordinato da Giorgio Galanti per Cooperativa Cresco e Francesco Piccolomini Bandini per Casa degli Artisti e sostenuto dal Municipio 1 di Milano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

