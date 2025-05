Nasce Neet Hub Un sostegno ai più giovani

Nasce Neet Hub, un'iniziativa innovativa dedicata ai giovani per valorizzare le loro risorse e potenziare le competenze. Questo centro sperimentale pubblico rientra nel progetto "Vigevano Inc.", che punta a creare una rete intelligente di supporto e crescita per le nuove generazioni, promuovendo opportunità di sviluppo personale e professionale.

Si chiamerà Neet Hub e sarà un centro sperimentale pubblico nei quali i giovani potranno valorizzare le proprie risorse, sviluppare le proprie capacità e accrescere le proprie competenze. Si tratta di un progetto che rientra nel più ampio "Vigevano Inc.", che mira a realizzare una rete intelligente volta alla formazione inclusiva all’interno di spazi definiti dal Comune grazie alla collaborazione con le associazioni e le realtà del terzo settore che sono attive nel tessuto cittadino. Il primo appuntamento è fissato per oggi presso la sede dell’Enaip di corso Milano 4 con una partita inaugurale di calcetto che inizierà alle 14 con un pomeriggio interamente dedicato ai ragazzi del torneo di calcetto e una attività artistico esperienziale a cura del Germoglio Atelieri. Lo spazio Neet Club, gestito da Accento Cooperativa Sociale con il supporto di!14+" i ragazzi di Agesci Scout, offrirà ai giovani, gratuitamente, servizi di sostegno allo studio, di sviluppo personale e tempo libero e opportunità di ricerca e formazione al lavoro. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nasce Neet Hub. Un sostegno ai più giovani

Cosa riportano altre fonti

Via al progetto “Neet Hub” nasce un luogo d’incontro per uscire dall’isolamento

Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it: Dedicato ai giovani che non studiano e non lavorano sarà ospitato all’istituto Negroni, si comincia con il calcetto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pasqule Lampugnale al Neet Working Tour a Napoli

“L’esportazione di capitale umano e la sua mancata valorizzazione abbassano il potenziale innovativo e la competitività delle nostre imprese e del sistema Paese.