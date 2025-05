Nasce il Comitato referendum San Pietro Vernotico | al via la mobilitazione per i 5 Sì

Nasce il "Comitato Referendum San Pietro Vernotico", un'iniziativa per promuovere la partecipazione al voto e sostenere i cinque sì. Ieri, 16 maggio 2025, cittadini e rappresentanti della società civile si sono uniti per dare voce alle proprie istanze, avviando una mobilitazione che potrebbe segnare un momento cruciale per la comunità.

SAN PIETRO VERNOTICO - Ieri, venerdì 16 maggio 2025, si è costituito ufficialmente il "Comitato Referendum San Pietro Vernotico", un gruppo di cittadini e rappresentanti della società civile uniti per promuovere la partecipazione al voto referendario e sostenere le ragioni del SÌ sui cinque.

