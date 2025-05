Nadia Battocletti | “È più difficile un’esame all’università che una gara nei 10mila vi dico perché”

Nadia Battocletti, stella dell'atletica italiana, condivide la sua esperienza unica tra sport e studi universitari. In un'intervista esclusiva a Fanpage.it, rivela perché affrontare un esame sia, per lei, una sfida più ardua di una gara nei 10.000 metri. Scopri il suo mondo tra allenamenti intensi, impegni accademici e la passione per la corsa.

Un viaggio nel mondo di Nadia Battocletti, una delle figure di spicco dell'atletica italiana: a Fanpage.it racconta il suo percorso sportivo e svela il modo in cui si prepara alle gare, tra allenamenti, lavoro e università.

NADIA BATTOCLETTI SPLENDIDA SECONDA E MIGLIOR EUROPEA ASSOLUTA NEL CROSS INTERNACIONAL DE LA CONSTITUCION IN SPAGNA

Ad Alcobendas, alle porte di Madrid il Cross Internacional de la Constitucion, ultima gara prima degli Europei di cross di Venaria Reale in programma tra due settimane in Piemonte, nella prova di 8040 metri, un paio di chilometri in più di quanti ne affronterà domenica 11 dicembre al Parco La Mandria, a due passi da Torino, Nadia Battocletti ha conquistato uno splendido 2° posto alle spalle della favorita Lucy Mawia che ha vinto con il tempo di 27:06.