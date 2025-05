Musulmano o mussulmano? Risponde la Crusca

Tratto dall‚ÄôAccademia della Crusca Le forme¬†musulmano¬†e¬†mussulmano¬†sono entrambe presenti nei dizionari dell‚Äôitaliano contemporaneo (cfr.¬†Devoto-Oli online;¬†Garzanti online;¬†GRADIT;¬†Sabatini-Coletti 2024;¬†Vocabolario Treccani¬†online;¬†Zingarelli 2025); entrambe, dunque, possono essere ‚Äúlegittimamente‚ÄĚ usate, tanto nello scritto quanto nel parlato. Vero √® che gli stessi dizionari concordano nel registrare la prima forma, con una sola¬†s, come forma principale (attualmente preferita, se non preferibile) e la seconda, con -ss-, come variante secondaria. Spicca, nel panorama lessicografico contemporaneo, la sola indicazione contraria del¬†DOP¬†(Dizionario italiano di ortografia e pronunzia) che, anche nella ‚Äúseconda edizione multimediale‚ÄĚ del 2024, registra¬†mussulmano¬†come forma di riferimento e¬†musulmano¬†come variante. 🔗Leggi su Linkiesta.it

