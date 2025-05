Musica e ironia Il ciclone Jannacci al teatro Eden

Stasera, alle 21, il Teatro Eden ospita "In concerto con Enzo", un omaggio al leggendario Enzo Jannacci. Paolo Jannacci, con la sua band, porterà in scena un mix travolgente di musica e ironia, una formula che ha reso il padre un'icona della canzone italiana. Un evento imperdibile per rivivere l'emozione dell'arte di Jannacci.

Sarà un mix di musica e ironia, formula che tanta fortuna aveva portato a suo padre, l’indimenticato cantautore Enzo Jannacci. Il ciclone Paolo Jannacci (nella foto), insieme alla sua band, è pronto a riscaldare il teatro Eden stasera alle 21 con una tappa dello spettacolo "In concerto con Enzo", che si preannuncia pieno di poetica e musica. Oltre a dare tutta la sua energia suonando il pianoforte in trio o in quartetto, Paolo ricorderà infatti Enzo a chi lo conosce e cercherà di farlo apprezzare a chi non ha mai sentito parlare di lui con questo omaggio speciale. Con lui sul palco ci saranno anche Stefano Bagnoli (batteria e percussioni), Marco Ricci (contrabbasso e basso elettrico) e Daniele Moretto (tromba-flicorno e cori). Un concerto che unisce il repertorio jazz originale di Paolo alle indimenticabili canzoni di Enzo più amate dal pubblico e dalla famiglia Jannacci, tra aneddoti e canzoni. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica e ironia. Il ciclone Jannacci al teatro Eden

