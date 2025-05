Musei civici dibattito sui rincari | Sì ma sconti per giovani e fragili

Rincari dei musei civici, il dibattito si accende. La Giunta comunale giovedì, con un’informativa, ha passato la palla al Consiglio comunale per stabilire le tariffe al rialzo che dovranno portare nelle casse di Palazzo Marino circa 3,3 milioni di euro in più. E le prime prese di posizione delle forze politiche iniziano ad arrivare. Partiamo dalla maggioranza di centrosinistra. Mentre il Pd, per ora, prende tempo, la capogruppo dei Riformisti, Giulia Pastorella, commenta: "Sono favorevole all’adeguamento delle tariffe. Pensiamo al Castello e a tutte le meraviglie che contiene. Tuttavia bisogna ovviamente prevedere scontistiche per categorie fragili o specifiche, per esempio i giovani. L’idea di una card potrebbe incentivare la fruizione più regolare del nostro patrimonio museale per contrastare povertà educativa. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

