E’ stato sottoscritto un importante accordo tra il prefetto di Ascoli e i rappresentanti delle principali associazioni di categoria degli esercenti pubblici, finalizzato a rafforzare le misure di prevenzione nei pressi dei locali della movida. Alla firma dell’intesa erano presenti i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Fipe e Silb-Fipe, nonché il Questore di Ascoli. L’accordo nasce dall’esigenza di contrastare in maniera più incisiva il fenomeno della cosiddetta movida molesta, che desta crescente allarme tra i cittadini per episodi di vandalismo, risse e aggressioni. Le associazioni firmatarie si sono impegnate a promuovere presso i gestori dei locali pubblici una serie di misure concrete, tra cui l’installazione di sistemi di videosorveglianza, una maggiore illuminazione delle aree adiacenti, il rispetto delle normative in materia di somministrazione di alcolici e uso del suolo pubblico, e l’adozione di un ’Codice di condotta’ per gli avventori. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Movida molesta, patto in Prefettura