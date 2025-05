Motociclista si scontra con un furgone e muore

Tragico incidente sulla strada provinciale 71 a Fornace, dove Enrico Braghin, un motociclista 63enne di Sant’Orsola, ha perso la vita in uno scontro con un furgone. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 maggio, destando grande sgomento nella comunità. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche del sinistro.

Enrico Braghin, un motociclista di 63 anni di Sant’Orsola, ha perso la vita in un terribile incidente con un furgone. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 maggio a Fornace sulla strada provinciale 71, all’altezza di un incrocio. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Motociclista si scontra con un furgone e muore

