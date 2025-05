morto asfissiato in garage l anziano sarà cremato

Chiusa la casa, resta il silenzio. Nessun funerale per Pasquale Rossi, l’anziano morto nell’ incendio divampato nella sua abitazione di Quarata. La salma sarà cremata nei prossimi giorni, senza cerimonie pubbliche né riti religiosi. Una scelta discreta, in linea con la riservatezza che ha sempre contraddistinto la vita dell’uomo, classe 1944, deceduto nel tragico rogo che ha distrutto la sua casa. Rossi è morto giovedì scorso, sopraffatto dal fumo sprigionato dalle fiamme che si sono sviluppate nel garage, presumibilmente a causa di un corto circuito partito da una lavatrice in funzione. L’incendio si è propagato in pochi minuti, invadendo l’intera abitazione, costruita su un unico livello e direttamente collegata al locale dove sarebbe iniziato tutto. La casa, circondata dal verde e abitata da decenni, è oggi un cumulo annerito di macerie e silenzio. 🔗Leggi su Lanazione.it

