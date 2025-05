Moratti il suo 80 compleanno l’occasione per una ‘rimpatriata’ di 18 anni di Inter | ecco tutti gli invitati e com’è andata la festa a sorpresa

Moratti, il suo 80° compleanno l’occasione per una ‘rimpatriata’ di 18 anni di Inter: ecco com’è andata la festa a sorpresa. La Gazzetta dello Sport racconta com’è andata la festa a sorpresa organizzata dai figli di Massimo Moratti per l’80° compleanno dello storico patron e presidente dell’ Inter. Nella sua tenuta di famiglia di Imbersago, nel Lecchese, è andata in scena una rimpatriata con moltissimi dei calciatori avuti nei 18 anni della sua presidenza in nerazzurro. MORATTI – « Da Adani a Ze Maria, erano stati invitati tutti: tutti dalla a alla zeta, appunto. Anche Patrick Vieira (che con il suo Genoa ha già dato, pareggiando con la grande rivale) e Cristian Chivu, una delle firme del Triplete, ora sulla panchina del Parma, avversario domani del Napoli che contende lo scudetto all’Inter. 🔗Leggi su Internews24.com

