Moody’s declassa il rating Usa | ecco perché

Moody's ha declassato il rating degli Stati Uniti, ma le ragioni vanno oltre i dazi. Analisti suggeriscono che tali misure potrebbero aver fornito un’opportunità per affrontare una questione più urgente: l'enorme deficit annuale del Paese. Questa decisione apre a riflessioni sul futuro economico degli USA e sulle sfide che devono affrontare.

Moody’s taglia il rating Usa ma i dazi c’entrano ben poco. Anzi, forse, rappresentavano una leva possibile per lenire il problema principale degli Stati Uniti, almeno secondo gli analisti. Al centro della decisione assunta dall’agenzia di rating, difatti, c’è l’enorme deficit annuale degli Usa. Una tendenza che prosegue da anni e su cui, per il . Moody’s declassa il rating Usa: ecco perché L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Moody’s declassa il rating Usa: ecco perché

