Il Monticelli Calcio è pronto a vivere una nuova avventura in Promozione, dopo aver conquistato la salvezza con due giornate di anticipo. Tra nuovi arrivi e conferme, la squadra si appresta a ripartire, affrontando il cambio di mister con la determinazione di continuare a crescere. Padella, ex calciatore e tecnico, ha lasciato un segno indelebile.

Dopo la salvezza conquistata con due giornate di anticipo, il Monticelli Calcio si prepara ad affrontare la prossima stagione nel Campionato di Promozione. Non ci sarà più mister Emanuele Padella, autore comunque di un cammino straordinario dopo il suo passaggio da calciatore a tecnico della compagine biancoblù e ci sono novità anche nell’assetto societario. Il presidente Francesco Castelli ha infatti annunciato le prime conferme, ma anche i nuovi arrivi all’interno della dirigenza del Monticelli. Confermato come Presidente del settore giovanile, Tonino Celani e come direttore sportivo, Piero Spinelli, per dare continuità all’ottimo lavoro fatto in questi anni. Entrano invece nuove figure nell’organigramma societario. Il vice presidente sarà Massimiliano Nardinocchi, bandiera del Monticelli da calciatore e team manager della prima squadra e dirigente del settore giovanile lo scorso anno. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monticelli Calcio: Nuovi Arrivi e Conferme per la Prossima Stagione in Promozione

