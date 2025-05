Ministro dell' industria del Congo ospite della Fondazione Donare Futuro

Il ministro dell'Industria della Repubblica Democratica del Congo, Louis Watun Kabamba, è stato ospite della Fondazione Onlus 'Donare Futuro' di Treviso. Dal 1992, la fondazione si impegna in progetti di sviluppo in Congo e Tanzania, collaborando con organizzazioni religiose e diocesane per migliorare le condizioni di vita delle comunità locali.

