Milan Impallomeni | Se cambi un reparto puoi lottare per il titolo

A Maracanà, programma di TMW Radio, gli opinionisti hanno discusso della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Milan Impallomeni ha, in particolare, evidenziato come un cambio di reparto potrebbe far sì che il Milan possa lottare per il titolo. Le sue dichiarazioni aprono a scenari interessanti per il futuro della squadra rossonera.

A Maracanà, programma di TMW Radio, opinionisti hanno parlato della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Il parere di Impallomeni 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Impallomeni: “Se cambi un reparto puoi lottare per il titolo”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuovo DS Milan, Impallomeni dice la sua sulla ricerca del dirigente: le dichiarazioni

Lo riporta milannews24.com: Intervenuto nei giorni scorsi a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così della ricerca ... un allenatore di campo, versatile, uno alla Italiano o Gasperini. Mi aspetto un Milan che cambi ...

Impallomeni: “Cosa accomuna Leao e Vlahovic? Hanno talento, ma…”

Scrive ilmilanista.it: Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a TMW Radio ha parlato Stefano Impallomeni che ha detto: "Cosa accomuna Leao e Vlahovic? Non si tagliano dei giocatori che sono una sicurezza ...

Impallomeni: “Al Milan vedrei bene o Allegri o Fabregas l’anno prossimo”

Secondo ilmilanista.it: Io poi non trascurerei Gasperini, Ranieri lo ha escluso ma non ci credo fino in fondo. Al Milan Fabregas e Allegri, uno dei due, ma come qualità di calcio e il solco tracciato nella storia del Milan".

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.