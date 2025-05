Mi aspettavo di più la sentenza su Meret spiazza | è successo in diretta

La sentenza su Meret ha colto di sorpresa molti, soprattutto in diretta. Mentre il Napoli si prepara ad affrontare il Parma di Chivu domenica sera, la pressione aumenta per i partenopei. Dopo il deludente pareggio di una settimana fa allo Stadio Die, la vittoria diventa un imperativo.

Il Napoli giocherà domenica contro il Parma, ma prima bisogna segnalare una sentenza su Meret. Il Napoli è atteso dalla gara di domenica sera contro il Parma di Chivu. I partenopei, di fatto, hanno l’assoluto obbligo di vincere, visto il pareggio rimediato ormai quasi una settimana allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa. Questo mezzo passo falso contro la squadra guidata da Patrick Vieira, di fatto, ha portato con sé tantissima amarezza tra le fila del Napoli. Anzi, per qualche azzurro bisogna anche segnalare delle critiche. Tra i giocatori partenopei più ‘rimproverati’ bisogna sicuramente inserire lo stesso Alex Meret. Di Fusco su Meret: “Sul primo gol del Genoa poteva qualcosa di più”. Sull’estremo difensore del Napoli, infatti, bisogna segnalare alcune dichiarazioni di Raffaele Di Fusco ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’: “Mi aspettavo qualcosa di più sul primo gol da un portiere di livello come lui. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Mi aspettavo di più”, la sentenza su Meret spiazza: è successo in diretta

