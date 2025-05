Meteo le previsioni in Campania per sabato 17 maggio 2025

Scopri le previsioni meteo per la Campania di sabato 17 maggio 2025. Giornata caratterizzata da nubi sparse e qualche schiarita, che nel corso della giornata porterà a un aumento della nuvolosità, con possibilità di deboli piogge in serata. Ecco tutti i dettagli per ogni provincia della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 17 maggio 2025. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2574m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2369m. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 17 maggio 2025

