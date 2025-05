Mercato trevigiano delle aste | in crescita il settore privatistico

Il mercato trevigiano delle aste sta vivendo una crescita significativa, in particolare nel settore privatistico. Aste 33, una delle principali case d’aste della Marca, si distingue per il suo ruolo di osservatorio sulle dinamiche locali e ha registrato un fatturato nel 2024 di circa 1.365.000 euro, con un incremento del 5% rispetto all'anno precedente.

La casa d’aste trevigiana Aste 33, attiva nel panorama nazionale ma anche riconosciuta come osservatorio privilegiato sulle dinamiche presenti nella Marca, continua a crescere in modo costante e decisivo: il fatturato del 2024, pari a circa 1.365.000 euro, segna un incremento del 5% rispetto. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Mercato trevigiano delle aste: in crescita il settore privatistico

Ne parlano su altre fonti

Aste immobiliari, Berry: volumi -21% nel I trimestre 2025. Mercato in consolidamento

Lo riporta simplybiz.eu: I dati dell’osservatorio Berry Brick sulle aste immobiliari nel I trimestre 2025: spinta digitale, trend per categoria, focus territoriale.

Mercato immobiliare residenziale in provincia di Trento: compravendite in crescita nel primo trimestre 2025

Come scrive gaeta.it: La crescita arriva all’8,36%, un dato che indica un mercato buyer in ripresa. Il mese con il maggior incremento è gennaio, con 328 atti e un +16,73% rispetto a gennaio 2024. A febbraio si registrano ...

Trento, mercato immobiliare in crescita: +8,36% nel 2025

Lo riporta secolo-trentino.com: Il mercato immobiliare residenziale in provincia ... il mese di gennaio ha registrato una crescita particolarmente significativa, con un aumento del 16,73% rispetto all’anno precedente.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Con la pandemia COVID-19, il mercato dei videogiochi è più redditizio del cinema e dello sport messi insieme

Non sorprende che il mercato dei videogiochi sia esploso sulla scia della pandemia, diventando persino più redditizio del cinema e dello sport messi insieme.