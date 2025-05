Lo ’svuota cantine’, il mercatino vintage ’fai da te’ dei cittadini, oggi è alle Caldine. L’iniziativa è organizzata dalla Proloco Fiesole, che in una nota lamenta problemi per l’organizzazione dell’evento su Fiesole. "Abbiamo inviato la richiesta per tre date: 15 giugno, 14 settembre e 12 ottobre. Gli uffici del Comune – dichiara la presidente Roberta Luchi (nella foto) - ci hanno però sfrattato da piazza Mino e spostato in piazza del Mercato. A quanto pare questo tipo di manifestazione non è più gradita nel salotto buono di Fiesole". "Avevamo precedentemente ricevuto richiesta di utilizzo di piazza Mino per due delle tre date. Pertanto – risponde il Comune – sono state proposte soluzioni alternative". La nota del Comune prosegue confermando la disponibilità per organizzare un appuntamento dello svuota cantine in piazza Mino, in data che resta da concordare. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercatino vintage ’sfrattato’: è polemica