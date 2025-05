Mensa a scuola La linea dura riduce i morosi

Grazie a una linea dura sull'eliminazione della morosità, l'amministrazione comunale sta ottenendo risultati significativi nella gestione delle rette per la mensa scolastica. La ferrea regola "chi non paga, non mangia" ha portato a una drastica diminuzione dei casi di morosità, passando da 150 a soli quattro. Una misura che promuove equità e responsabilità tra le famiglie.

La “stretta“ dell’amministrazione comunale sulla morosità delle rette della mensa scolastica sta dando risultati concreti. Il principio-guida della nuova disposizione "chi non paga, non mangia" ha portato alla drastica riduzione degli arretrati. Dei 150 casi iniziali, oggi ne restano quattro ancora da risolvere. Nonostante la rigidità della misura messa in atto, il Comune ha tuttavia dimostrato sensibilità verso le famiglie in difficoltà economica, garantendo agevolazioni e introducendo piani di rientro calibrati sulle esigenze dei nuclei più fragili. "Un risultato positivo, ottenuto anche grazie all’impegno della scuola – spiega l’assessore alla Scuola, Rosetta Stavola – che ringrazio per il suo ruolo educativo, non solo nei confronti dei bambini, ma anche nel coinvolgimento delle famiglie. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mensa a scuola. La "linea dura" riduce i morosi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mensa a scuola. La "linea dura" riduce i morosi

Si legge su ilgiorno.it: La “stretta“ dell’amministrazione comunale sulla morosità delle rette della mensa scolastica sta dando risultati concreti. Il principio-guida della ...

Benevento, il gruppo “Genitori per la Scuola” contro la sospensione della mensa scolastica dal 31 maggio

Secondo ntr24.tv: Il gruppo “Genitori per la Scuola” di Benevento esprime forte preoccupazione per la decisione di interrompere il servizio mensa scolastica il 31 maggio, nonostante le attività educative proseguano olt ...

La sfida per il futuro della scuola: "Più personale con il tempo pieno"

ilrestodelcarlino.it scrive: Approvato il progetto da 200mila euro per la mensa ... linea con il mutato contesto sociale". L’educazione si insegna a tavola. Il Comune di Rimini con i nuovi progetti per le mense nella scuola ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.