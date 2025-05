memoria e prevenzione il test delle nuove sirene commemora l esondazione

Solo l’immagine basta a inquadrare la situazione. Una sirena che suona lungo gli argini del fiume Savio. Una sirena che suona è sempre un cattivo presagio: da quelle delle ambulanze a quelle che, decenni fa, annunciavano le bombe. Doverne aggiungerne di nuove significa che ci sono nuove possibili emergenze da affrontare. La furia dell’acqua, per esempio. Ieri, alle 15.45 di un giorno che per Cesena sarà impossibile da dimenticare, per un minuto, lungo le sponde del tratto urbano del fiume Savio hanno risuonato le sirene. Niente è stato per caso: alle 15.45 del 16 maggio 2023, proprio due anni fa, le acque scure e gelide superarono gli argini e piombarono su ogni cosa, distruggendo uno spicchio di quartiere e di città. Da oggi in avanti il 16 e il 17 maggio a Cesena saranno le ‘ Giornate della protezione civile ’, occasione pensata dall’amministrazione comunale per non dimenticare ciò che è stato e allo stesso tempo per alzare quanto più possibile i livelli di guardia – e di sicurezza- della popolazione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

