Meloni | Dall’Italia niente truppe

Durante il summit della Comunità Politica Europea a Tirana, la premier Meloni esprime il suo sostegno alla resistenza ma rifiuta l'idea di inviare truppe italiane al fronte. Nel frattempo, il ministro Crosetto si confronta con i colleghi, sottolineando la necessità di costruire un’Europa della Difesa più unita e forte.

Al summit della Cpe a Tirana, il premier loda la resistenza ma boccia l'idea dei militari al fronte. Crosetto con gli omologhi nella Capitale: «Costruire un'Europa della Difesa».

