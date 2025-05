Megattere delfini mante e tartarughe A Milano arrivano le immagini eccezionali di The Living Sea

Arriva a Milano "The Living Sea", una straordinaria esposizione che porta negli abissi sottomarini. Le spettacolari immagini di megattere, delfini, mante e tartarughe, catturate dal naturalista Hussain Aga Khan, ci conducono in un viaggio tra gli oceani del Messico, dell'Egitto e della Polinesia al Museo di Storia Naturale. Un'opportunità unica per esplorare la bellezza del mare.

