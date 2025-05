Medici e professionisti del wellness a confronto

Oggi, nella sala Suzzi della biblioteca Malatestiana, si apre il progetto ‘Active’ Educational Conference, un’iniziativa dell’associazione ‘Time to Move’. Medici e professionisti del wellness si confronteranno in una serie di conferenze per sensibilizzare la popolazione sui temi del benessere e dei corretti stili di vita. Un'opportunità imperdibile per apprendere e scoprire.

Oggi, nella sala Suzzi della biblioteca Malatestiana, prenderà il via il progetto ‘Active’ Educational conference, format promosso dall’associazione ‘Time to move’ che proporrà una serie di conferenze educative con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui temi legati al Wellness e ai sani e corretti stili di vita. Medici, farmacisti, nutrizionisti e professionisti del movimento saranno uniti per diffondere consigli utili per migliorare la qualità della vita delle persone. Il primo appuntamento oggi alle 17 sarà incentrato sul tema lotta all’obesità e al sovrappeso. La dottoressa Ester Giaquinto, medico chirurgo specialista in scienze dell’alimentazione si soffermerà su obesità e sovrappeso, innovazioni farmacologiche, regolazione del set point metabolico, aprendo un focus sulle strategie nutrizionali evidence-based. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Medici e professionisti del wellness a confronto

Approfondimenti da altre fonti

Medici italiani e tedeschi a confronto: “Problematiche comuni, valorizzare ruolo dei professionisti dal punto di vista etico e sociale”

Si legge su quotidianosanita.it: “In Italia, come in Germania la violenza contro i medici è un fenomeno quotidiano. Una buona assistenza sanitaria è possibile solo in un ambiente di lavoro sicuro, che permetta ai medici di ...

Ulss 4. Medici di base a confronto per migliorarsi

Lo riporta altovicentinonline.it: La formazione dei Medici di Medicina Generale nelle Aggregazioni permette ... oltre ad una reciproca conoscenza dei professionisti e degli operatori coinvolti nell’assistenza dei cittadini, con ...

Cisl Medici: “Un contratto frutto di un confronto costante”

Si legge su quotidianosanita.it: “Plaudiamo alla firma definitiva del CCNL della Dirigenza medica e sanitaria 2019-21, frutto di un grande lavoro, frutto di un confronto ... di carriera dei professionisti, la previsione di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa del volontariato provinciale della”Croce Bianca” di Massa 10 dicembre alla Torre Fiat di Marina Massa per ringraziare volontariato , professionisti medici e non che hanno lottato e lottano contro il covid.

“Se ci sarà l’amore per l’uomo, ci sarà anche l’amore per la scienza”. Così diceva il grande Ippocrate di nato il460 a.