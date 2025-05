Mediaset pronta a puntare ancora su Gerry Scotti | rinnovato e prolungato il suo contratto

Mediaset conferma la sua fiducia in Gerry Scotti, rinnovando e prolungando il contratto con il noto conduttore. Questa decisione riflette il forte legame professionale tra Scotti e Pier Silvio Berlusconi. Con la fine della stagione televisiva, si apre un momento di bilanci e valutazioni, promettendo un futuro ricco di opportunitĂ per il celebre presentatore.

Continua il rapporto professionale di grande fiducia instauratosi fra Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi. Contratto rinnovato e sempre piĂą spazio per il noto conduttore. Come di consueto, a fine stagione televisiva, arriva il momento di tirare le somme. Un’analisi accurata dell’andamento degli ascolti consente ai vertici di capire su quali volti e programmi puntare . 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Mediaset pronta a puntare ancora su Gerry Scotti: rinnovato e prolungato il suo contratto.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Ultim’ora Mediaset, addio a Gerry Scotti: il motivo e chi lo sostituirà

cinezapping.com scrive: Grandi manovre in casa Mediaset dove appare in bilico la posizione di Gerry Scotti: ecco chi potrebbe sostituirlo.

Mediaset conferma Gerry Scotti e amplia il suo ruolo nei progetti di Canale 5 dal prossimo autunno

Come scrive gaeta.it: Mediaset rinnova il contratto con Gerry Scotti, che lascia "Tu sì que vales" per concentrarsi su nuovi progetti editoriali e creativi in autunno 2025 su Canale 5.

Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall’autunno. Pier Silvio Berlusconi: “Sei un pilastro”

Secondo superguidatv.it: Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall'autunno. Pier Silvio Berlusconi: "Sei un pilastro". Non ci sarà a Tu si que vales ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CARLO CONTI E GERRY SCOTTI : IL COVID HA RAFFORZATO LA NOSTRA AMICIZIA

Carlo Conti e Gerry Scotti nelle scorse settimane sono stati colpiti dal Covid e sono finiti entrambi in ospedale per curarsi.