Media | Trump vuole trasferire un milione di palestinesi in Libia | Nuovi bombardamenti dell' Idf su Gaza

Le tensioni in Medio Oriente si aggravano: Trump propone il reinsediamento di un milione di palestinesi in Libia, mentre l'IDF intensifica i bombardamenti su Gaza. L'ONU denuncia il rischio di pulizia etnica, mentre il premier del Qatar avverte che le azioni militari ostacolano le trattative per una tregua, alimentando ulteriormente il conflitto regionale.

L'Onu: "L'escalation a Gaza equivale a pulizia etnica". Il premier del Qatar: "I bombardamenti dell'Idf ostacolano le trattative per la tregua" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Media: "Trump vuole trasferire un milione di palestinesi in Libia" | Nuovi bombardamenti dell'Idf su Gaza

Ne parlano su altre fonti

Media, Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia

Riporta msn.com: L'amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire in maniera permanente fino a 1 milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia. Lo hanno rivelato a Nbc News cinque persone inf ...

NEWS - Media, Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia

Scrive napolimagazine.com: L'amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire in maniera permanente fino a 1 milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia. Lo hanno rivelato a Nbc News cinque persone inf ...

Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia

Si legge su repubblica.it: L'amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire in maniera permanente fino a 1 milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia. Lo hanno rivelato a Nbc News cinque persone ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gaza: la star del calcio palestinese Mohamed Barakat muore nei bombardamenti

Nel corso degli attacchi che hanno colpito la Striscia di Gaza, è stato confermato il decesso di Mohamed Barakat, ex calciatore palestinese e figura prominente nello sport nazionale.