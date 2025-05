Media Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia

L'amministrazione Trump starebbe progettando un controverso piano per trasferire permanentemente fino a un milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia. Questa notizia, riportata da NBC News, indica che il progetto è in una fase di avanzata valutazione e già oggetto di discussioni interne tra i funzionari.

L'amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire in maniera permanente fino a 1 milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia. Lo hanno rivelato a Nbc News cinque persone informate. Il piano è in una fase di valutazione così avanzata che l'amministrazione ne ha già discusso con la leadership libica, aggiunge Nbc. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia

Cosa riportano altre fonti

Media, Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia

Riporta ansa.it: L'amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire in maniera permanente fino a 1 milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia. Lo hanno rivelato a Nbc News cinque persone inf ...

NEWS - Media, Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia

Secondo napolimagazine.com: L'amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire in maniera permanente fino a 1 milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia. Lo hanno rivelato a Nbc News cinque persone inf ...

Trump vuole licenziare i militari transgender: polemiche e imbarazzo tra i Repubblicani

Riporta informazione.it: La decisione di Trump si dimostra inapplicabile. Giudice nominato da Bush, ex capitano del Jag, blocca il provvedimento La questione dei militari transgender statunitensi sta diventando trasversale, c ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donald Trump insiste: Ci vogliono rubare le elezioni!

Un giudice della Georgia ha respinto la causa intentata dal Partito Repubblicano di Stato e dalla campagna del presidente Donald Trump per elaborare le schede elettorali per corrispondenza.