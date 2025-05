Media almeno 115 morti a Gaza nelle ultime 24 ore

Negli ultimi sviluppi del conflitto israelo-palestinese, almeno 115 palestinesi sono stati uccisi in sole 24 ore a causa degli intensi attacchi dell'Esercito israeliano nella Striscia di Gaza. La notizia, riportata da Al Jazeera, segue l'avvio di una nuova offensiva che ha portato a raid su vasta scala sul territorio.

Almeno 115 palestinesi sono stati uccisi dall'alba di ieri in seguito agli attacchi dell'Esercito israeliano (Idf) nella Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera all'indomani dell'avvio - la notte scorsa - della nuova offensiva con raid su vasta scala sul territorio. Secondo l'emittente tv, almeno 370 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani da domenica scorsa. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, almeno 115 morti a Gaza nelle ultime 24 ore

