McTominay e Anguissa 17 gol in due | il 30% del fatturato d’attacco del Napoli Gazzetta

McTominay e Anguissa, con 17 gol in due, rappresentano il 30% della produzione offensiva del Napoli. Antonio Giordano, su Gazzetta dello Sport, esplora il loro ruolo cruciale nel gioco della squadra, evidenziando come Antonio Conte li abbia liberati da schemi rigidi, consentendo loro di esprimere pienamente le proprie potenzialità per affrontare le sfide in attacco.

McTominay e Anguissa, 17 gol in due: il 30% del fatturato d’attacco del Napoli (Gazzetta) Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport analizza il ruolo e l’importanza dei due centrocampisti che Antonio Conte ha reso liberi di spaziare e segnare, per compensare la fisiologica difficoltà degli azzurri in zona gol. A loro due va aggiunto anche Billing che ha segnato un solo gol ma molto molto pesante. Ecco un passaggio della Gazzetta: Cinquantasette (57) reti, tre sono arrivati come cadeu da autoreti, cinque appartengono a Kvaratskhelia che sembra una carezza lontana e perduta tra i ricordi, e diciassette rientrano nel pacchetto regali della premiata ditta McTominay-Anguissa, i centrocampisti extralarge che fanno tutto, anche ciò che non dovrebbe rientrare nelle proprie competenze. Ma al tandem – per senso d’appartenenza “territoriale” – andrebbe aggiunto anche Phillip Billing, l’altro “intruso” nelle statistiche che con il gol all’Inter allo scadere ha tenuto vivo il campionato, anzi l’ha spalancato, ed ha avvicinato i centrocampisti ad una media del 30 per cento del fatturato interno netto. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay e Anguissa, 17 gol in due: il 30% del fatturato d’attacco del Napoli (Gazzetta)

