Maxi area pedonale estiva Le vie fanno posto ai tavoli | Spazi auto per i residenti

Torna la maxi area pedonale estiva nel centro storico, con le vie dedicate ai tavoli dei ristoranti e spazi auto riservati ai residenti. Durante le giornate di chiusura, saranno aumentate le aree di sosta per i residenti. L’assessore Alessandro Casi sottolinea come questa scelta valorizzi le attività locali, offrendo un’opportunità preziosa per tutti.

Più posti auto riservati ai residenti durante le giornate di chiusura per la maxi area pedonale. Lo annuncia l’assessore Alessandro Casi. "Torna l’area pedonale nel cuore del nostro centro storico, scelta che si è rivelata un’opportunità preziosa per le nostre attività di ristorazione e non solo, ma siamo ben consapevoli dei possibili disagi in termini di viabilità che questo comporta, in particolare per i residenti della zona - spiega - Per questo abbiamo previsto un aumento del numero dei posti auto riservati ai residenti durante le giornate di chiusura in modo da agevolare loro sosta e parcheggio. Gli spazi a disposizione per i residenti saranno tutti localizzati nell’area limitrofa di via Garibaldi – Cadorna così da dare una risposta adeguata a chi vive nel centro storico. La misura sarà avviata dal mese di giugno e sarà estesa anche al periodo della "Città del Natale". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi area pedonale estiva. Le vie fanno posto ai tavoli: "Spazi auto per i residenti"

