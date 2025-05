Mattarella | Non c’è pace senza salari equi

Sergio Mattarella riafferma l'importanza di garantire salari equi come base per una pace duratura. Durante il suo intervento, sottolinea che la protezione sociale e il rispetto delle libertà sindacali sono fondamentali per costruire una società giusta e stabile. Queste dichiarazioni evidenziano il legame inscindibile tra lavoro dignitoso e coesione sociale.

«Non ci può essere una pace duratura senza salari equi, senza protezione sociale e senza rispetto delle libertà sindacali». Sergio Mattarella torna sul tema del lavoro e dei salari, due . Mattarella: «Non c’è pace senza salari equi» il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Mattarella: «Non c’è pace senza salari equi»

Lavoro, Mattarella: "Non ci può essere pace duratura senza salari equi"

Segnala repubblica.it: "Non vi può essere una pace duratura senza salari equi, senza protezione sociale e senza rispetto delle libertà sindacali". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimoni ...

Mattarella a Torino: “Senza giustizia sociale non c’è pace duratura”

Secondo torino.repubblica.it: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato a Torino l’anno accademico della Scuola di Sviluppo del Centro Internazionale di Formazione dell’ILO, sottolineando il legame indissolubi ...

Mattarella visita il centro lavoro ONU di Torino: “Non c’è pace senza giustizia sociale” (VIDEO)

giornalelavoce.it scrive: Il Presidente della Repubblica ha visitato l’ITC ILO di Torino e la Reggia di Venaria, accolto da Lo Russo e Cirio. L’intelligenza artificiale è un “potente alleato per promuovere lavoro più degno” ...

