Mattarella e le carceri | Assicurare il pieno rispetto

Il Convegno per il “50° anno dell’ordinamento penitenziario” offre un'opportunità fondamentale per analizzare e valutare il sistema carcerario italiano. In un contesto critico, è essenziale garantire il pieno rispetto dei diritti umani e promuovere un impegno condiviso tra tutte le parti coinvolte, affinché le riforme necessarie possano essere attuate efficacemente.

Il Convegno per il “ 50° anno dell’ordinamento penitenziario ” costituisce un’importante occasione per compiere un bilancio e riflettere sul nostro sistema detentivo in un contesto particolarmente critico. È necessario un forte impulso e uno sforzo congiunto di tutte le parti interessate, affinché la vita penitenziaria assicuri sempre il pieno rispetto dei diritti dei detenuti –- in particolare di quelli più vulnerabili – nell’adempimento dei principi della Costituzione, ispirandosi al senso di umanità che essa prescrive. La dignità umana non conosce zone franche di esclusione. È questa la premessa che offre ai detenuti, attraverso percorsi lungimiranti, il recupero e l’accesso ai valori della socialità e della legalità. Auspico che dal Convegno possano emergere spunti e proposte utili a inverare sempre più, anche nelle carceri italiane, i valori della Costituzione e rivolgo ai i presenti cordiali auguri di buon lavoro". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella e le carceri: "Assicurare il pieno rispetto"

Cosa riportano altre fonti

Mattarella e le carceri: "Assicurare il pieno rispetto"

quotidiano.net scrive: Il Convegno per il “ 50° anno dell’ordinamento penitenziario ” costituisce un’importante occasione per compiere un bilancio e riflettere sul nostro sistema detentivo in un contesto particolarmente cri ...

Carceri, Mattarella: assicurare pieno rispetto diritti dei detenuti

Lo riporta notizie.tiscali.it: Roma, 16 mag. (askanews) - 'É necessario un forte impulso e uno sforzo congiunto di tutte le parti interessate, affinché la vita ...

Mattarella: niente pace senza salari equi. Richiamo sulle carceri

Scrive repubblica.it: A Torino il presidente della Repubblica torna a parlare di lavoro e giustizia sociale. Parole apprezzate dal leader Cgil Landini ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Presidente Mattarella a Fico affida mandato esplorativo

Il capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, Fico, il mandato esplorativo, cioè un incarico informale (di solito dato al presidente di una Camera) affinché faccia un nuovo giro di consultazioni per uscire dalla crisi Mattarella ha dato dunque il compito di verificare l'esistenza e fattibilità di una maggioranza politica composta dai Gruppi che sostenevano il governo precedente.