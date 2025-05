L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha voluto dire la sua sulla volata finale per lo scudetto tra il Napoli e i nerazzurri. Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi è stato interpellato per dire la sua riguardo alla “volatona scudetto” per il finale di questa stagione di Serie A tra Napoli e Inter. Quante possibilità hanno i nerazzurri? Quanto possono credere ancora allo scudetto? PAROLE – « Con una classifica così, a due giornate dalla fine, solo una cosa si può dire con certezza: tutto ciò che di buono dovesse venire per l’Inter, ovvero lo scudetto, sarebbe come un premio arrivato dal cielo. Che non significa immeritato, ma totalmente insperato. Ecco: fino a poco tempo fa, anche per me, era molto più facile mettersi il cuore in pace che crederci. Dunque adesso ci credo, e ovviamente ci spero, ma come finirà questa corsa a due bellissima è veramente difficile da dire, anche perché sarà soprattutto una questione di nervi, che non si possono mai “leggere” da fuori. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Materazzi convinto: «Lo scudetto sarebbe come un premio arrivato dal cielo per l’Inter. Ovviamente ci spero, ma…»