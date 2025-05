Massimo Popolizio | Con il teatro mi regalo una inattualità felice

Si considera felicemente “anacronistico” Massimo Popolizio, e non se ne compiace ma ci si diverte. Per esempio mettendo in scena e interpretando una commedia politically incorrect di Harold Pinter sulle dinamiche della famiglia: “Ritorno a casa” ha esordito il 7 maggio a Roma al Teatro Argentina dove resterà fino al 25. Quarantott’ore dopo, il 27, Popolizio s’immergerà nelle prove di “Prima del temporale” di cui curerà la regia, dedicato alla lunga biografia artistica di Umberto Orsini (che impersonerà se stesso), con debutto a Spoleto il 27 giugno. L’essenza cancerina – Popolizio è nato il 4 luglio – spinge a scavare nel passato anche coloro che non credono all’astrologia. È una corrida con le nostalgie, in cui i ricordi vanno tramutati in risorse per non restarne trafitti. Fare l’attore aiuta o sfavorisce? Questo mestiere logora una certa sfera emotiva che la rappresentazione di tanti personaggi mette sempre in gioco e che mi piace paragonare alla schiena dei tassisti o ai piedi dei ballerini. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

