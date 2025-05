’Mario Ramous e l’arte’ | in mostra la passione e gli amici del poeta

C’è un’atmosfera di arte del Novecento che aleggia da giorni nel grande e lungo corridoio dell’ Accademia di Belle Arti urbinate. Opere da Morandi a Pozzati, passando per Romiti, Sironi, Capogrossi, Marino Marini. Tutte nel segno dell’amore per l’arte di Mario Ramous, il poeta, traduttore, docente e critico morto a Bologna nel 1999. L’esposizione, intitolata ‘Da Morandi a Pozzati - Mario Ramous e l’arte’, è curata da Luca Cesari (foto sotto), direttore dell’Istituzione urbinate, ed è visitabile fino al 25 luglio. Si tratta di un omaggio alla vocazione di Ramous per la critica d’arte, con una selezione di opere giunte dalla sua collezione privata. Parte della sua carriera infatti, che lo vide anche per vent’anni, dal 1974 al 1994, professore di Estetica all’Accademia di Urbino, fu occupata "dall’interesse e dalla convivenza – spiega Cesari – con artisti suoi pari: per leva generazionale, per valore o per statura. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

