Marino? Di marziano è rimasto solo il Pd

...ora si sente tradito. Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, è diventato il simbolo di un'epoca di promesse infrante. La sua caduta, frutto di manovre politiche e scandali, ha scosso il suo elettorato. In una città in cerca di risposte, il dissenso di Marino riflette un malcontento più ampio verso il Partito Democratico.

C'è un uomo che votava Dem e adesso è arrabbiato con loro. Lo chiamano Marziano ma non è Elon Musk. Si chiama Ignazio Marino, il Pd lo volle sindaco di Roma, salvo poi farlo cadere invischiato in uno stravagante scandalo che odorava già all'epoca di faida politica. C'è un altro uomo che votava Dem e adesso loro sono arrabbiati con lui. Lo chiamano il Bullo e non è nemmeno stavolta Elon Musk. Si chiama Matteo Renzi, era il segretario del Pd del famoso 41 per cento alle Europee, quasi venti punti sopra Elly Schlein oggi, e con il voto unanime del Pd siglò il Jobs Act mettendo all'angolo la Cgil. Nel mondo al contrario di vannacciana memoria si vendicano con un referendum a spese nostre spiegando però che non sono loro a cambiare idea ma noi. Non c'è nulla di strano. Lo dimostra l'ultima mania dell'Europa di oggi. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Marino? Di marziano è rimasto solo il Pd

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cerno: Marino? Di marziano è rimasto solo il Pd

Scrive iltempo.it: C’è un uomo che votava Dem e adesso è arrabbiato con loro. Lo chiamano Marziano ma non è Elon Musk. Si chiama Ignazio ...

Marino marziano/marxiano non si dimette e il Pd cerca di abbatterlo

Riporta totalita.it: L’ineffabile Ignazio Marino ... Pd e quindi deve andarsene per manifesta incapacità rimbalzata a livello planetario che non solo danneggia Roma (ma questo a Renzi interessa relativamente), ma ...

Caserta, l'ex sindaco Marino si sospende dal Pd: «Una decisione sofferta»

Segnala ilmattino.it: Un rapporto complicato, quello tra il primo cittadino e il Pd, con parte degli ex Ds che non hanno mai digerito la presenza del centrista (ed ex forzista) Marino tra le sue fila. Nonostante questo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Loredana Bertè punta all'Eurovision 2024: in gara a Una Voce per San Marino con Pazza

Loredana Bertè ha confermato la sua partecipazione alla finale di "Una Voce per San Marino", il concorso canoro che offre al vincitore la possibilità di rappresentare la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2024.