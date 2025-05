Maria e Filomena un secolo di amicizia | Festeggiamo insieme i cento anni

Maria e Filomena festeggiano un secolo di amicizia e vita, unendo le loro storie in un evento speciale a Città di Castello. Il 17 maggio 2025, oltre 200 candeline sono state spente insieme, celebrando non solo il loro centenario, ma anche un legame unico e indissolubile. Un tributo a un’amicizia che ha resistito alla prova del tempo.

Città di Castello, 17 maggio 2025 – A miche da un secolo e unite anche davanti alla torta con le candeline, più di 200, spente insieme. Compleanni speciali a Città di Castello con la storia di Maria e Filomena che hanno festeggiato insieme il traguardo dei 100 anni di vita, all’interno della casa di residenza che le ospita, a pochi minuti dalle loro abitazioni. Maria Merciari, classe 1924, ha appena compiuto 101 anni è infatti originaria di Trestina nel comune tifernate mentre Filomena Barberi, classe 1925 è di Verna, sempre nella zona sud, ma risiede nel comune di Umbertide. Insieme giovedì 15 maggio hanno spento 201 candeline su un’unica grande torta nel corso di una cerimonia che si è svolta alla presenza del sindaco tifernate Luca Secondi e dell’assessore umbertidese Francesco Cenciarini, in rappresentanza delle istituzioni dei loro comuni di provenienza. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maria e Filomena, un secolo di amicizia: “Festeggiamo insieme i cento anni”

