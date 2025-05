Marattin | Sul Mes Forza Italia si appiattisce su Salvini

Luigi Marattin, deputato e leader del partito liberal democratico, esprime la sua delusione per la posizione di Forza Italia sul MES, affermando che il partito si sta appiattendo sulla linea populista della maggioranza guidata da Salvini. La sua critica mette in luce le tensioni interne e le divergenze politiche nel panorama attuale.

“Mi dispiace, ma anche Forza Italia sul Mes segue la linea populista della maggioranza”, dice sospirando Luigi Marattin, deputato e leader del partito liberal democratico. Dopo un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Marattin: "Sul Mes Forza Italia si appiattisce su Salvini"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mes. Cos'è e perché il governo non vuole firmare la ratifica

Si legge su msn.com: Aumenta il pressing europeo per la ratifica del Meccanismo. Salvini si intesta il no e alza la posta: «Riprendiamoci i soldi italiani messi nel salva-Stati» ...

Mes, Fratelli d'Italia: "No alla ratifica, strumento inadeguato". La risposta al pressing di Bruxelles

Lo riporta affaritaliani.it: "No". E' secca la risposta che dà ad Affaritaliani.it Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, alla domanda se l'Italia debba rati ...

Nasce il partito liberal democratico, Marattin: “Non saccheggiamo l’orto botanico o utilizziamo combinazioni del nome “Italia”, la nostra visione è chiara”

Si legge su msn.com: Luigi Marattin, ci siamo ... A causa di queste abitudini dimenticate che la politica italiana si è ridotta in questo modo». Tra Forza Italia e il Pd, dicono i sondaggisti, c’è in mezzo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

IoApro, i Ristoratori vogliono lavorare : Lo Stato usi forza per dare ristori

Blindati in giro per Montecitorio per la manifestazione IoApro, non autorizzati. Manifestanti, ristoratori e negozianti, si sono radunati nella vicina piazza San Silvestro gridando: Libertà, dignità ".