Milano – Si fa presto a dire musical. Anzi teatro musicale, come lo chiamava David Bowie. ‘Lazarus’, che Manuel Agnelli riporta in scena a Milano dal 28 maggio al primo giugno sul palco degli Arcimbold i dopo l’iniziale esperienza al Piccolo di due anni fa, somma il racconto di fantascienza al concerto rock, estetica video e introspezione psicologica. Un mix tanto affascinante quanto non sempre facile da decodificare, che prova a colpire i sensi recuperando il personaggio d i Thomas Newton, il cerebrale extraterrestre del romanzo di Walter Tevis “L’uomo che cadde sulla terra” e dell’omonimo film di Nicolas Roeg interpretato dal Duca Bianco nel ’76, per lasciare spazio all’angoscia esistenziale che lega col suo filo (nero) la musica del rocker londinese, scomparso nel gennaio 2016 appena un mese dopo la première di questo sua opera. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manuel Agnelli, nella mente di Bowie: “Un’autoanalisi che mi fa bene”