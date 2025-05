A quasi un anno dal suo insediamento, il presidente del consiglio comunale di Cervia, Samuele De Luca, si trova ad affrontare uno dei momenti più delicati del suo mandato. Il tema della cosiddetta malamovida a Milano Marittima è ormai al centro del dibattito, dopo una raccolta firme promossa dal comitato “Per chi ama Milano Marittima” che denuncia un’escalation di episodi legati a baby gang, vandalismi in centro e feste in spiaggia fuori controllo. "La richiesta che arriva da parte dei cittadini è chiara – afferma De Luca –: ci vogliono risposte concrete. L’amministrazione ha il dovere di affrontare questa situazione con serietà e apertura, come ha già dimostrato con l’assemblea pubblica di mercoledì. Ma è importante che la risposta sia globale, condivisa, non frammentaria". Il tema sarà al centro del consiglio comunale di giovedì 22 maggio, una seduta che si preannuncia tesa ma fondamentale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Malamovida, i partiti trovino un’intesa"