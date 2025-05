Magi +Europa sul referendum | Un sì per la cittadinanza a chi lavora e paga le tasse

Il 17 maggio 2025, il segretario di +Europa, Riccardo Magi, affronta le critiche del vicepremier Matteo Salvini sul referendum per la cittadinanza destinata a chi lavora e paga le tasse. La proposta mira a riconoscere diritti a chi contribuisce attivamente alla società, sollevando un dibattito acceso sulle politiche migratorie in Italia e in Europa.

Roma, 17 maggio 2025 – Onorevole Riccardo Magi, segretario di +Europa e presidente del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, come risponde al vicepremier leghista Matteo Salvini che lo giudica "il più pericoloso" dei cinque quesiti? "Non era lui a dire che gli immigrati che lavorano e pagano le tasse sono 'suoi fratelli'? Facciamo chiarezza sul fatto che il referendum non c'entra nulla coi fenomeni di irregolarità, arrivi coi barconi, microcriminalità e quant'altro. Ma riguarda i cittadini regolarmente residenti che lavorano, pagano le tasse, sono incensurati e parlano italiano: che sono le condizioni per la concessione della cittadinanza". RICCARDO MAGI, POLITICO Quindi col referendum che cosa cambierebbe? "Il quesito interviene dimezzando gli anni di legale soggiorno continuativo.

