Madre e figlio disabile sfrattati ed estromessi dalla graduatoria Aler | Pronta ad occupare una casa

Raffaella Colucci, madre single di 38 anni con un figlio disabile, si trova di fronte a una situazione disperata: sfrattata e estromessa dalla graduatoria ALER, è pronta a occupare una nuova casa. Abitano a Tavazzano dal 2011, ma il loro futuro è ora incerto, mentre la data del 27 maggio si avvicina.

TAavazzano (Lodi), 17 maggio 2025 – Raffaella Colucci è una madre single di 38 anni, lavora a Linate e soffre di artropatia psoriasica. Abita a Tavazzano dal 2011 con suo figlio Gianluca, di 17 anni, anche lui affetto da una disabilità, e con il loro volpino Birba. Dal 27 maggio, però, Raffaella, Gianluca e Birba rischiano di trovarsi senza un tetto sotto cui dormire. Saranno infatti sfrattati dall’appartamento in Via I Maggio al 37B dove abitano dal 2021. Raffaella da tempo cerca una soluzione. “L’anno scorso a vevamo fatto richiesta per ottenere una casa dell’Aler - racconta la donna -.A inizio maggio 2024, eravamo stati messi al primo posto nella graduator ia ma lo scorso luglio, Raffaella è stata estromessa dalla graduatoria. Tra le cause un debito di 30mila euro, legato ad un incendio che Gianluca aveva provocato nel 2020 all’interno della vecchia abitazione, e l’impossibilità di ripresentare una richiesta per l’assegnazione “di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stato disposto l’annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione”, come si evince dal verbale di esclusione dalla graduatoria. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Madre e figlio disabile sfrattati ed estromessi dalla graduatoria Aler: “Pronta ad occupare una casa”

Cosa riportano altre fonti

Ragazzo disabile abusato dall’amante della madre con la complicità di lei: arrestati per violenza sessuale

ilfattoquotidiano.it scrive: La donna stando alle indagini ha fornito all'amante video e foto erotici del figlio 19enne e favorito gli incontri tra quest'ultimo e il suo stupratore ...

Taranto, mamma e figlio con autismo sfrattati: «Mi hanno presa in giro. Se c’è un ragazzo disabile non importa a nessuno»

Secondo msn.com: Non lo saprà nessuno» Lo scorso gennaio madre e figlio avevano ottenuto ... mamma e figlio con autismo sfrattati: «Mi hanno presa in giro. Se c’è un ragazzo disabile non importa a nessuno ...

Favorisce abusi su figlio disabile, donna e amante arrestati

Segnala msn.com: Una donna di 56 anni e il suo amante di 58 anni sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale in concorso nei confronti del figlio 19enne della donna. (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Omicidio a Roma: Figlio in stato di fermo per la morte della madre 88enne

Nella notte scorsa, un terribile omicidio ha scosso la tranquillità di Roma: una donna anziana di 88 anni è stata brutalmente assassinata dal proprio figlio, un uomo di 59 anni, il quale ha confessato il crimine dopo aver occultato il corpo in un sacco e nascosto tutto in un armadio.