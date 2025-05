L' uovo dell' avvoltoio si è schiuso l' 8 maggio 2025 al Bioparco di Roma proprio il giorno della proclamazione di Papa Leone XIV

L'8 maggio 2025 è una data storica per il Bioparco di Roma: in quel giorno, si è schiuso un uovo di avvoltoio Papa, coincidente con la proclamazione di Papa Leone XIV. Questa rara nascita non solo celebra un momento importante per la biodiversità, ma intreccia anche simbolicamente le vite di un rapace nobile e del nuovo Pontefice, legato al Perù.

A l Bioparco di Roma per la prima volta è avvenuta la rara nascita di un avvoltoio Papa. Incredibilmente, l’uovo si è schiuso l’8 maggio 2025, proprio il giorno della proclamazione di Papa Leone XIV; per di più, il rapace è diffuso anche in Perù, dove il Pontefice ha vissuto per oltre venti anni. Leggi anche › Dopo attese e rinvii, il Bonus animali domestici diventa realtà: ma i fondi sono pochi Il nome comune dell’avvoltoio si ispira ai colori che lo contraddistinguono, simili a quelli delle vesti papali. Il pulcino si trova in una nursery non visibile al pubblico, sta benissimo, accudito dai guardiani del reparto uccelli; ancora non e’ possibile sapere se sia femmina o maschio. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Al Bioparco di Roma per la prima volta la rara nascita di un avvoltoio Papa iO Donna. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'uovo dell'avvoltoio si è schiuso l'8 maggio 2025 al Bioparco di Roma, proprio il giorno della proclamazione di Papa Leone XIV

