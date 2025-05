L’Università a Palazzo Marcolini? Edificio inagibile servono 2 milioni

Il Palazzo Marcolini, un prestigioso edificio del '600, necessita di un intervento radicale per la sua ristrutturazione, stimato in 2 milioni di euro. L'architetto Stefano Marchegiani, consigliere comunale d'opposizione e docente all'istituto d'arte Apolloni, sottolinea l'importanza di un progetto di alta qualità per riportare in vita questo patrimonio architettonico.

di Anna Marchetti "Mille metri quadrati di un edificio del ‘600 non si ristrutturano con 500mila euro, ci vogliono almeno 2 milioni: serve un progetto di alta qualità". L’architetto Stefano Marchegiani, consigliere comunale d’opposizione, per tanti anni docente all’istituto d’arte Apolloni proprio nella sede di palazzo Marcolini, conosce bene lo storico edificio che, mediante bando pubblico, è stato assegnato all’ateneo privato Link University per il corso magistrale di Medicina e Chirurgia. L’università privata, l’unica ad aver partecipato all’avviso pubblico, corrisponderà al Comune 84mila euro all’anno e si farà carico degli interventi di ristrutturazione quantificati dagli amministratori comunali tra i 500 e i 700mila euro. "Tra un anno – ha ribadito ieri mattina il sindaco Luca Serfilippi nella conferenza stampa dedicata a palazzo Marcolini – avremo un edificio agibile". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L’Università a Palazzo Marcolini?. Edificio inagibile, servono 2 milioni"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.