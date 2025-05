L' unica volta che lo scudetto si è deciso allo spareggio

Nel corso della storia della Serie A, lo scudetto è stato deciso allo spareggio solo una volta, nel 1964, tra Inter e Bologna. Oggi, la discussione torna d'attualità con la possibile sfida tra Napoli e Inter per assegnare il titolo, evocando ricordi storici e l'emozione di un match decisivo.

La Lega Serie A discute della possibile sfida tra Napoli e Inter per assegnare il titolo. Nella storia del massimo campionato italiano è successo soltanto una volta, nel 1964, tra i nerazzurri e il Bologna

