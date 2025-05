L’ufficio postale sarà riaperto a inizio giugno

L'ufficio postale di Umbertide riaprirà a inizio giugno, come confermato da Poste Italiane. Durante un recente incontro in Municipio, il sindaco Luca ha ricevuto comunicazioni ufficiali sulla piena operatività del servizio nella prima settimana del mese. La notizia segna un passo significativo per la comunità locale, desiderosa di riavere un servizio essenziale.

UMBERTIDE – Poste Italiane conferma: l'ufficio postale riaprirà e sarà completamente operativo nella prima settimana di giugno. E' quanto emerge, a conferma di una precedente lettera inviata da P.I. all'amministrazione comunale, dall'incontro tenutosi giovedì scorso in Municipio tra il sindaco Luca Carizia e Giuseppe Iannaccone, responsabile delle "Attività piccoli comuni in ambito relazioni istituzionali" di Poste Italiane. Era stato proprio il primo cittadino nei giorni scorsi, sull'onda delle polemiche e delle rimostranze dei cittadini, ad annunciare - scrive il comune di una nota - "l'intenzione di confrontarsi direttamente con la direzione generale di Poste Italiane per ottenere ulteriori rassicurazioni circa la riapertura dell'ufficio postale di Umbertide". Carizia era stato chiaro: basta dilazioni.

