Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro, tempio della salute e del benessere in cui si pratica il metodo scientifico Long Life formula, la formula per vivere meglio e più a lungo. Il premio è stato consegnato a Lucia Magnani, fondatrice nonché amministratore delegato della struttura che porta il suo nome, nell’ambito del Global Med Brands 2025, evento di punta per il settore sanitario dedicato a marketing, branding e innovazione, andato in scena a Istanbul nello storico complesso di Fisekhane, sede del congresso organizzato dall’Health Tourism Development Center of Islamic Countries (Htdc). Il conferimento alla clinica della salute italiana è legato al contributo offerto alla longevità attraverso il protocollo integrato e codificato oltre quindici anni fa da Magnani. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lucia Magnani Health Clinic, nuovo premio

