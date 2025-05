Non era un Ponentino gentile quello che ieri pomeriggio soffiava sul Centrale. No, era un vento da nord con folate spigolose e infide. E Lorenzo Musetti in più occasioni ne ha subito tutte le beffe, in fatto di traiettorie, nella sua semifinale persa contro Carlos Alcaraz. E’ sfumato con un 3-6 6-7 il sogno romano del carrarino appena entrato nella top 10. Anche troppo nervoso, probabilmente, l’azzurro. Che voleva la rivincita dopo la finale persa contro il murciano a Montecarlo ad aprile, una sfida subito messasi in salita per l’acciacco alla gamba del nostro. Quella di ieri era una sfida che sembrava confezionata per gli amanti del bel tennis. Per la verità, solo nel secondo set i contendenti hanno saputo liberare davvero il proprio talento. Musetti ha saputo ridurre i gratuiti, facendo soffrire di più nello scambio Carlitos, che per lunghi tratti aveva dominato con un dritto spaziale. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lorenzo Musetti sconfitto da Carlos Alcaraz in semifinale: sfuma il sogno romano